Очередь за славой

Алена ЯКОВЕНКО

Выставка искусства «Я Моне, я Шишкин, я Малевич» открылась в художественной галерее «Дом картин».

Формат экспозиции предполагает отсутствие предварительного отбора работ, единой оформительской концепции, жанровой и тематической цельности. В течение трех дней любой желающий мог принести в галерею одну свою работу, которая сразу же закреплялась на свободном участке стены. Единственное требование к произведениям: они должны проходить во входную дверь галереи.

Кто знает, может быть среди этих картин найдется шедевр мирового уровня... Фото naviny.by

В первый же день поступили 332 работы, созданные в различных техниках и жанрах. В проекте принял участие 661 автор, самому младшему исполнилось пять лет. Никому из пришедших не было отказано.

Кстати, призыв принять участие в проекте был адресован всем художникам в широком смысле этого слова. Тем не менее таких видов искусства, как скульптура, фотография, видеоарт, на выставке меньшинство.

«Мне было интересно отследить тенденции, общую динамику: что сегодня актуально, кто эти люди, принесшие работы, — поясняет куратор проекта Ольга Клип. — Мы не ставили цель группировать произведения по стилям или жанрам, интересна как раз эта пестрота, мозаика. Надеюсь, к нам заглянут руководители других минских выставочных площадок и откроют для себя что-то новое, свежие имена. Все представленные на выставке работы продаются, поэтому рассчитываем и на интерес со стороны коллекционеров».

В восторге от проекта и сами авторы. «Художнику, который не состоит в профильных союзах, выставиться крайне трудно, — считает участник проекта Андрей Плесанов. — К тому же у нас не так много выставочных площадок — около дюжины. Я пришел сюда в первый же день, аккурат к открытию галереи, — очередь уже насчитывала около 50 человек. Люди стояли по полтора часа, чтобы оставить свою работу, хотя на одного человека отводилось не более двух минут».

По словам руководителей галереи, на организацию выставки их вдохновил опыт американского коллеги Уолтера Хоппса. В 1978 году в альтернативном пространстве «Музей временного искусства» в Вашингтоне он реализовал аналогичный проект под названием «36 часов», который получил широкое признание общественности и вошел в историю.

«Нам безумно приятно, что в Беларуси эта идея вызвала такой резонанс, — сказала Ольга Клип. — Даже когда было объявлено о прекращении приема работ, люди звонили, узнавали, будет ли у проекта продолжение. В этом году, конечно, уже нет, а в следующем — возможно. Во время приемки работ были некоторые проблемы с обеспечением подвесной системы, не хватало крючков, поэтому мы просили авторов приносить их с собой — многие забывали. Часто люди звонили по самым пустяковым поводам, хотя вся информация о проекте широко анонсировалась в СМИ, социальных сетях. Впрочем, это мелочи, главное, что все получилось».

Сейчас каждый посетитель имеет право проголосовать за три понравившиеся ему работы. Итоги голосования будут подведены 26 февраля, в последний день работы выставки. Победителю предложат организовать персональную выставку в галерее «Дом картин».

Стоит отметить, что в Беларуси такого рода проект уже имел место. В 2012 году в галерее визуальных искусств Nova 100-я, юбилейная выставка проводилась в подобном формате, правда, принимались только фотографии. Экспозиция была открыта в течение нескольких месяцев и, увы, стала последней в истории галереи. Точных данных о результатах того эксперимента не сохранилось.