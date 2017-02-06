Самиздат не сдается

Алена ЯКОВЕНКО

В Беларуси набирают популярность литературные клубы.

Как правило, это частные инициативы, существующие благодаря волонтерской поддержке. Вход на клубные встречи — бесплатный.

Заседания клуба GRAPHO отличаются многолюдием.

Выразить себя

Самое крупное такое объединение, GRAPHO, работает в Минске уже четыре года. На заседаниях участники зачитывают собственные произведения, после чего обсуждают услышанное. Каждому предоставляется не более двадцати пяти минут, поэтому в ходе встречи удается выслушать и обсудить произведения, как правило, шести-семи авторов.

На каждом собрании клуба присутствует 50—70 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Часть постоянных участников GRAPHO составляют жители регионов. Заглядывают в клуб и гости из-за рубежа — из Белостока, Москвы, Израиля. К слову, чтобы принять участие в работе объединения, вовсе не нужно что-либо писать, достаточно просто любить литературу, чтение.

Клубная коллегия заранее отбирает тексты, которые будут зачитаны на встрече. Не имеет значения, на каком языке они написаны — на русском или белорусском. Произведения, не вошедшие в список, составляют архив клуба. Они не отбраковываются, а просто ожидают своей очереди. Тем самым организаторы стараются обеспечить жанровое и тематическое разнообразие текстов, звучащих на заседании. В GRAPHO также проводятся тематические лекции, дискуссии и интеллектуальные игры.

Клуб «Литературное пред­местье» имеет самую долгую историю, ему уже четырнадцать лет. В отличие от GRAPHO в «Литературном предместье» акцент сделан на белорусскоязычные тексты. Количество участников одного заседания — около 15 человек, что позволяет уделить внимание каждому. Формат работы тот же: пришедшие зачитывают собственные произведения, затем следует их обсуждение. Правда, предварительный отбор текстов не проводится: приходя на встречу, авторы сообщают о желании зачитать свое произведение. Нет и строгого регламента заседаний. Никто не расходится до тех пор, пока не выступят все желающие.

За годы работы в клубе сформировались собственные традиции. Например, ежегодно проводятся «Лiтаратурныя дзяды» и «Лiтаратурныя каляды». Есть и премия за оригинальные творческие проекты.

Среди участников «Литературного предместья» люди разных профессий: массажист, программист, оперный певец, несколько инженеров, контролер метро. Подобный «профессиональный разброс» наблюдается и в GRAPHO. В обоих клубах встречи проводятся раз в месяц.

«Иметь филологическое образование, чтобы писать хорошие тексты, совсем необязательно, — считает Людмила Рублевская, руководитель творческого объединения «Литературное предместье». — Нужно иметь талант и способность необычно воспринимать мир. Ну и чувство юмора и самоиронии. Графоманы у нас не задерживаются, потому что они неспособны адекватно реагировать на критику. А у нас все честно говорят. Не каждый к этому готов».

Заседания литературного клуба «Мастерская, пр. Независимости, 43» приурочены, как правило, к выходу новой книги белорусского автора. Он приходит в клуб на встречу с читателями. Вторая часть такого мероприятия проходит в традиционном формате читки и обсуждения собственных произведений участников встречи.

С 2007 года клуб реализует проект «Фест одного стихотворения». Все желающие присылают одно стихотворение зимне-новогодней тематики. Члены жюри отбирают десять финалистов, а из них — одного победителя. Лауреатов чествуют на проходящем в начале января финальном вечере. В прошлом году специально для победителей была создана статуэтка поэтического «Оскара».

Подобные литературные объединения как часть культурно-­образовательного процесса есть и в профильных учебных заведениях (например, «Альтанка» — на филфаке БГУ, Вooket — в Институте культуры, «Вуліца летуценнікаў» — в Институте журналистики).

Слово вне бумаги

В Беларуси работает и несколько онлайновых литературных платформ. Интернет позволяет знакомить читателя с объемными текстами, избавляет от организационных хлопот.

Одна из таких площадок — Textura.by. Она имеет редколлегию, которая фильтрует поступающую корреспонденцию. По словам организатора проекта Андрея Фамицкого, иногда приходит более ста текстов в неделю. Контент сайта обновляется один раз в месяц. Вторая крупная литературная площадка — ЛитКритика.by. Там размещаются не только произведения начинающих авторов, но и статьи критиков, есть общественно-политический раздел. Разумеется, авторы из Беларуси публикуются и на российских литературных порталах.

«Для любого интернет-сайта важно грамотное продвижение. Этим должен заниматься отдельный специалист. Однако у нас такие проекты действуют на волонтерских началах, поэтому нужного эффекта нет», — поясняет причины дефицита качест­венных литературных интернет-­платформ Андрей Фамицкий.

Чистые читатели

Есть и другой формат работы литературных клубов — встречи читателей, в рамках которых только обсуждаются опубликованные где-либо произведения. Что именно станет предметом дискуссии, определяется путем голосования в социальных сетях или на заседаниях либо непосредственно организаторами таких вечеров. Встречи с периодичностью раз в месяц проходят обычно в кафе или антикафе.

Организаторы литературного клуба «Макулатурные вечера у Эдельвейник» избрали более сложный формат. Участники заседаний не только читают классику, но и время от времени облачаются в наряды, соответствующие эпохе, о которой идет речь в обсуждаемой книге, — все это воссоздает необходимую атмосферу. В клубе проводятся стилизованные фотосессии, художественные выставки. Заседания бывают открытыми и закрытыми. В первом случае мероприятие широко анонсируется, приглашаются все желающие, организаторы готовят задания и игры по мотивам того или иного произведения. Закрытый формат предполагает глубокий анализ книги в узком кругу участников.

Такие объединения различаются в основном литературной ориентацией. Так, в клубе «Макулатурные вечера у Эдельвейник» делают акцент на русской классике, «Книжный клуб» обращается к текстам современной отечественной и зарубежной литературы, в «Научкот» обсуждают научно-­популярные тексты, а «Минский книжный клуб» не имеет четкой жанровой или тематической привязки.

Все эти клубы посещает в основном молодежь, причем, как правило, наблюдается гендерный баланс. Общим для подобных творческих объединений является стремление к разнообразию форм работы, привлечению все большего количества участников и открытию новых имен в литературе.