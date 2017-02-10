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10 февраля, 2017 г.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко.
"Этот документ будет регулировать права граждан, права организаций, которые владеют этими личными данными, содержать другие нормы, которые позволят более успешно и эффективно защищать права граждан в цифровом пространстве. Подготовить законопроект планируется к концу этого года", - отметил он.
По словам начальника отдела безопасности информационных систем Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Анатолия Матвеева, в законопроекте будет предусмотрена четкая ответственность сторон в рамках обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах, определены категории персональных данных и механизмы их защиты, унифицированы условия и правила работы.
Развитие нормативно-правовой базы, направленной на регулирование вопросов защиты персональных данных, - одно из основных направлений работы по совершенствованию законодательства в сфере информационной безопасности. Это также позволит гармонизировать законодательство Беларуси с законодательством других стран, подчеркнул Анатолий Матвеев.
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