БЕЛТА

Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси Александр Сушко.

"Этот документ будет регулировать права граждан, права организаций, которые владеют этими личными данными, содержать другие нормы, которые позволят более успешно и эффективно защищать права граждан в цифровом пространстве. Подготовить законопроект планируется к концу этого года", - отметил он.

По словам начальника отдела безопасности информационных систем Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Анатолия Матвеева, в законопроекте будет предусмотрена четкая ответственность сторон в рамках обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах, определены категории персональных данных и механизмы их защиты, унифицированы условия и правила работы.

Развитие нормативно-правовой базы, направленной на регулирование вопросов защиты персональных данных, - одно из основных направлений работы по совершенствованию законодательства в сфере информационной безопасности. Это также позволит гармонизировать законодательство Беларуси с законодательством других стран, подчеркнул Анатолий Матвеев.