Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам

Алексей Иванов

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято постановление от 26 января 2017 г. № 40 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 34 ”Об утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками“

Основные изменения касаются реализации принципа «нулевой ответственности» по операциям, которые не санкционированы держателями карточек.

Согласно новой редакции инструкции банки могут отказать клиенту-физлицу в возврате денег по операциям несанкционированным держателем карты, если операция совершена:

с использованием микропроцессора стандарта EMV и подтвержденных вводом ПИН-кода;

с использованием технологии радиочастотной идентификации и подтвержденных вводом ПИН-кода;

в сети Интернет с дополнительной аутентификацией держателя банковской платежной карточки по технологии платежной системы, в рамках которой карточка выпущена в обращение;

с использованием технологии аутентификации держателя банковской платежной карточки посредством системы дистанционного банковского обслуживания;

после инициированной держателем карточки или клиентом отмены ее блокировки, произведенной банком-эмитентом в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента (счету по учету кредитов).

Кроме того, банки могут отказывать, если располагают данными о мошеннических действиях держателя банковской платежной карточки, либо нарушен установленный срок подачи заявления о возврате денежных средств.

Инструкцией также предоставлена физическим лицам возможность подачи в банк-эмитент заявления в электронном виде. При этом из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления на возврат денежных средств, несанкционированно списанных со счетов держателей карточек, исключается нахождение ее держателя за пределами Республики Беларусь.

Определено основание, при котором заявление на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем банковской платежной карточки, подлежит безусловному удовлетворению банком-эмитентом. Таким основанием является наличие у банка-эмитента сведений о компрометации эмитированных им банковских платежных карточек в результате незаконного доступа к программно-техническим средствам банков, банков-нерезидентов и (или) процессинговых центров и, как следствие, к реквизитам скомпрометированных действительных банковских платежных карточек и (или) информации, позволяющей несанкционированно использовать действительные банковские платежные карточки.