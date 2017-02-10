Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам

Пятница
10 февраля 2017
16:28
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9126
EUR 2.0437
RUB .032403
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
10 февраля, 2017 г.
Основные изменения касаются реализации принципа «нулевой ответственности» по операциям, которые не санкционированы держателями карточек.
Согласно новой редакции инструкции банки могут отказать клиенту-физлицу в возврате денег по операциям несанкционированным держателем карты, если операция совершена:
Кроме того, банки могут отказывать, если располагают данными о мошеннических действиях держателя банковской платежной карточки, либо нарушен установленный срок подачи заявления о возврате денежных средств.
Инструкцией также предоставлена физическим лицам возможность подачи в банк-эмитент заявления в электронном виде. При этом из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления на возврат денежных средств, несанкционированно списанных со счетов держателей карточек, исключается нахождение ее держателя за пределами Республики Беларусь.
Определено основание, при котором заявление на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем банковской платежной карточки, подлежит безусловному удовлетворению банком-эмитентом. Таким основанием является наличие у банка-эмитента сведений о компрометации эмитированных им банковских платежных карточек в результате незаконного доступа к программно-техническим средствам банков, банков-нерезидентов и (или) процессинговых центров и, как следствие, к реквизитам скомпрометированных действительных банковских платежных карточек и (или) информации, позволяющей несанкционированно использовать действительные банковские платежные карточки.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
IV Практическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г
Форум Успешных Женщин Беларуси - старт дан!
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения