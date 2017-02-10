ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе

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10 февраля, 2017 г.
Вместе с партнерами, не входящими в картель, страны ОПЕК смогли сократить мировое предложение на 1,5 млн баррелей в день в январе.
Международное энергетическое агентство в новом отчете о состоянии мирового рынка повысило оценку роста спроса на 1,6 млн. баррелей в 2016 году. Прогноз на 2017-ый немного снижен – до 1,4 млн. баррелей в день.
МЭА отмечает, что в январе ОПЕК снизила добычу на 1 млн. баррелей в день до 32,06 млн. т. Соглашение о сокращении добычи, закрепленное в ноябре в Вене, уже выполнено на 90%. Саудовская Аравия даже перевыполнила согласованные объемы сокращения. На 300 тыс. баррелей добычу сократила Россия, которая взяла на себя обязательства уменьшить ее на 558 тыс.
Мировое предложение нефти, благодаря усилиям ОПЕК и стран, примкнувших к соглашению, в январе снизилось по сравнению с декабрем на 1,5 млн баррелей в день до 96,4 млн. баррелей. Оно ниже января-2016 на 730 тыс. баррелей.
Также продолжают снижаться запасы главного сырья в странах ОЭСР. В четвертом квартале прошлого года они опустились еще на 800 тыс. баррелей в день. Впервые с декабря 2015-го запасы находились ниже уровня 3000 млн баррелей.
В Бразилии, США и Канаде при этом отмечается рост добычи. Оценка МАЭ — увеличение на 750 тыс. баррелей в день. В итоге страны, не входящие в ОПЕК совокупно увеличат свое предложение в этом году.
Пока, судя по отчету МЭА ОПЕК удается балансировать рынок нефти, что будет поддерживать цены, которые в январе уверенно держались выше уровня 55 долларов США за баррель.
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