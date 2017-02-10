Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль

Валерий Алексеев

В концерне подводят итоги работы за 2016 года.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик заявил, что чистая прибыль предприятий концерна за 2016 год выросла в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Увеличению прибыли способствовал рост экспорта. Сегодня около 60% продукции концерна отправляется в другие страны.

В дальнейшем эффективность работы «Беллегпрома» может вырасти. Для белорусов открывается Евросоюз. В феврале отменяются квоты на поставки белорусского текстиля в страны ЕС.