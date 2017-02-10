Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины

Алексей Иванов

Белорусы уходят на выходные с подорожавшим рублем.

Сильнее всего на сегодняшних торгах БВФБ подешевел евро. Он ослаб к белорусскому рублю на 0,87% до 2,026 рубля.

Доллар подешевел на 0,51% до 1,9028 рубля.

Российская валюта снизилась на 0,21% до 3,2336 рубля за 100 российских.