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БР новости

Лукашенко сказал нет масштабной эмиссии

10 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент ищет средний путь развития для белорусской экономики

Сегодня президент Беларуси обсудил возможные пути развития белорусской экономики. Из информации, опубликованной пресс-службой, следует, что Лукашенко ищет некий средний путь развития экономики.

— Есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны - либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы, — сказал президент на совещании.

Лукашенко заявил, что предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации в будущем. Развитие, по его словам, должна быть сбалансированным. Он не желает видеть ни валютные потрясения, ни платежные кризисы.

— Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата, - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время. 

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