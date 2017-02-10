Лукашенко сказал нет масштабной эмиссии

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10 февраля, 2017 г.
Сегодня президент Беларуси обсудил возможные пути развития белорусской экономики. Из информации, опубликованной пресс-службой, следует, что Лукашенко ищет некий средний путь развития экономики.
— Есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны - либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы, — сказал президент на совещании.
Лукашенко заявил, что предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации в будущем. Развитие, по его словам, должна быть сбалансированным. Он не желает видеть ни валютные потрясения, ни платежные кризисы.
— Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата, - заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время.
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