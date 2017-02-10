Лукашенко настаивает на сбалансированном развитии экономики

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10 февраля 2017
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10 февраля, 2017 г.
Совещание собрало небольшую группу экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси, пишет БЕЛТА.
— То есть с одной стороны - люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой - которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично, - пояснил Александр Лукашенко.
Президент сослался на большое количество писем, которые он получает. В них специалисты критикуют экономическую политику, которая сегодня проводится в стране.
— Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора Президента с различными слоями населения, - отметил глава государства.
По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.
TUT.by сегодня пишет о письме, которое Лукашенко направил бывший глава Нацбанка Петр Прокопович. В нем якобы говорится о том, что умеренная эмиссия «в этой ситуации видится многим единственным решением». Речь идет о необходимости поддержания уровня жизни населения и создания точек роста экономики.
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