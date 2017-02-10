Оптоволокно будет проложено ко всем многоэтажкам в Гродно до 2018 года

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До 2018 года ко всем многоэтажным домам в Гродно будет проложено оптоволокно, сообщили БЕЛТА в Гродненском филиале РУП "Белтелеком".
Гродненский филиал РУП "Белтелеком" продолжает развивать сети GPON в регионе. В 2016 году количество абонентов GPON в Гродненской области достигло 130 тыс.
"Первоначально в приоритете строительства подобных линий связи были многоэтажные застройки. Основной упор делался на внедрение технологии в новостройках, далее проводилась работа по прокладке волоконно-оптических линий связи и в существующие многоквартирные дома. Однако в 2016 году преимущества технологии GPON оценили и жители частного сектора, приусадебных застроек Гродненского района: Погораны-Кошевники, Коробчицы, Тарусичи", - отметили в филиале.
В течение 2017 года продолжится прокладка оптоволокна к многоэтажным домам по улицам Врублевского (дома 56, 58, 60, 62 ,64, 66 ,68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 78/1, 82, 84, 86, 86/1, 88, 90 ,94), Я. Купалы (18, 48, 52, 54, 64, 72а, 72б, 72/3, 72/4, 74 ,76, 86), Гая (2а, 13), Фомичева 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 18а), Томина (18, 18а), Славинского 15, а также к дому №100 по проспекту Клецкова. Завершить прокладку оптоволокна ко всем многоэтажным домам специалисты планируют в 2018 году.
Также в 2017 году Гродненский филиал РУП "Белтелеком" планирует провести волоконно-оптический кабель в микрорайоны Лососно, Лапенки, микрорайон индивидуальной застройки Южный. "При рассмотрении и составления планов прокладки волоконно-оптических линий связи в частный сектор и приусадебные застройки связисты учитывают экономическую эффективность проекта, а также наличие инженерных сетей, которые должны быть построены раньше, чем начнутся работы по прокладке оптоволокна", - отметили в организации.
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