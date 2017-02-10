МТБанк представил ИКС Карту, которая объединила в одну все карточки банка

Совместный инновационный продукт МТБанк и платежной системы MasterCard состоит из двух компонентов: мобильное приложение и пластиковая карточка. Теперь клиенты банка настраивают платежи с разных карточек так, чтобы физически платить одной. А также заказывают новые услуги банка через мобильное приложение за считанные минуты и платят телефоном бесконтактным способом.

— Мы обнаружили, что у 43% наших клиентов две и больше карточек. Тогда мы задумались, как упростить им жизнь, — рассказал заместитель председателя правления МТБанка Игорь Бычек.

— Карточка, прежде всего, услуга или набор услуг. Не физический объект, не кусок пластика. Наша Халва — рассрочка. PayOkay — кэшбэк и хороший курс валют. Автокарта – возможность экономить на заправках. Так мы придумали ИКС Карту. Точку сборки, которая всегда при себе, и из которой у вас есть быстрый доступ ко всем возможностям карточных продуктов банка.

МТБанк в партнерстве с международной платежной системой Mastercard первыми в Беларуси запустили продукт, который объединил в одном “пластике” и приложении функционал расчетных карт банка. Цифровая трансформация банка происходит на благоприятном цифровом фоне. 70% белорусов пользуются Интернетом. 98% из поколения Y (те, кто родился в начале 1980-х) в Сети ежедневно, 89% пользуются смартфонами. Этой молодой перспективной аудитории у банка — 44%.

Национальный банк Республики Беларусь — триггер цифровой трансформации страны. Например, ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство) — проект, аналога которому нет на территории СНГ. А осенью 2016 года заработала МСИ (Межбанковская система идентификации), благодаря которой у каждого белоруса есть доступ ко всем онлайн-услугам всех банков с помощью индивидуального пароля или смартфона. Страна созрела для полноценного цифрового банкинга.

Современные платежные технологии помогают решать самые разные задачи быстрее, проще и удобнее. Мы в Mastercard активно работаем над тем, чтобы внедрять в Беларуси инновационные решения, — говорит вице- президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России, Беларуси, Казахстане и Армении Алексей Метёлкин. ИКС карта – пример такой инновации. Она открывает для держателей карт Mastercard еще больше преимуществ безналичной оплаты, в их числе бесконтактная оплата картой и смартфоном. Теперь клиенты МТБанка физически могут платить одной ИКС Картой, а деньги будут списываться с других карточек МТБанка.

В мобильном приложении отображается баланс каждой карты и история платежей. Там же можно заказывать новые карточки и перевыпускать старые. Свежие виртуальные карты появляются в приложении через полчаса. Никаких походов в банк. При этом для каждой второй и следующих карт действует скидка в 50% на годовое обслуживание.

Владельцы Android версии выше 4.4 с поддержкой NFC могут платить телефоном бесконтактным способом. Расплатиться таким способом можно везде, где принимают бесконтактную оплату Mastercard. Это 4 миллиона торговых площадок в 72 странах мира.

ИКС Карту можно заказать на сайте x-card.by. Карта бесплатная. Мобильное приложение работает на iOs и Android. МТБанк рассчитывает до конца года перевести 50% владельцев двух и более карточек на ИКС Карту.

9 февраля в отеле Double Tree by Hilton, где проходила презентация продукта, гости получили 60 карт. В первый час работы сайта x-card.by 223 человека заказали ИКС Карту.