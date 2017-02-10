ArcelorMittal ожидает роста мирового спроса на сталь

Валерий Алексеев

Один из крупнейших производителей металлопродукции в мире ожидает, что спрос на сталь в 2017 году вырастет на 0,5-1,5% после того, как в 2016 году он увеличился на 1%.

В США ожидается рост в 3-4% после падения на 1-1,5% в 2016 году.

В Европе ArcelorMittal рассчитывает на увеличение потребления в 0,5-1,5%, в Бразилии — на 3-4% после 13% падения в 2016 году.

В СНГ компания спрос на сталь должен остаться на уровне прошлого года. Компания оценивает его динамика в плюс-минус 0,5%.

В Китае будет наблюдаться падение потребления на 1%, пишет Reuters.