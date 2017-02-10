МСХ США: в мире сохраняется профицит предложения зерновых

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10 февраля, 2017 г.
МСХ США понизило оценку мирового предложения пшеницы на 4,2 млн. т по сравнению с январским балансовым отчетом. Снижение оценки связано с уточнением объемов производства в Индии и Казахстане, которые оказались ниже, чем сообщалось ранее. Объем предложения пшеницы в 2016/17 МГ по мнению американских экспертов составит 989 млн. т.
Прогноз потребления повышен на 0,5 млн. т, в основном за счет фуражных и технических нужд. Он составил 740,4 млн. т. Объемы мировой торговли пшеницы достигну 179 млн. т. Итоговые запасы оцениваются в 248,61 млн. т. По сравнению с январским отчетом они сократились более, чем на 4 млн. т. В годовом исчислении запасы пшеницы увеличатся на без малого 8 млн. т.
Объем производства грубого зерна составит в уходящем маркетинговом году 1329,03 млн. т. Его оценка повышена по сравнению с январем. Предложение достигнет 1575,06 млн. т. Потребление оценивается в 1324,4 млн. т. Оно повышено за счет увеличения импорта из Китая. Мировая торговля грубым зерном составит 185,8 млн. т. Итоговые запасы оцениваются в 250,67 млн. т, что на 4,5 млн. т больше, чем в 2015/16 МГ.
Оценка производства риса за месяц практически не изменилась. Она составляет 480,13 млн. т. В целом предложение составит 596,59 млн. т. Потребление риса увеличено до 478,64 млн, в основном за счет роста мировой торговли. Итоговые запасы оцениваются в 118 млн. т, на 1,5 млн. т больше, чем год назад.
В оценке производства и потребления масличных культур также не было принципиальных изменений. Производство составит 554,2 млн. т, предложение – 643,7 млн. т., потребление — 468,5 млн. т. Итоговые запасы будут всего на 2 млн. т больше, чем в 2015/16 МГ, и составят 91,7 млн. т.
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