Минтранс пока не собирается вводить плату за дороги для Беларуси

Валерий Алексеев

Первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко заявил в эфире ОНТ, что такая тема не обсуждается.

— Мы не планируем вводить плату с белорусских пользователей", - подчеркнул первый замминистра.

Белорусы сегодня уплачивают дорожный сбор за допуск транспортного средства к участию в движении. В прошлом году было собрано порядка 140 млн. долларов. По словам Авраменко, деньги направляются на строительство, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог.

По мнению первого замминистра, с решением вопроса о строительстве дорог первой категории надо переключаться на восстановление и ремонт местной дорожной сети. "Много гравийных дорог, которыми надо заниматься. Сейчас поставлена задача найти механизмы, источники финансирования, чтобы в ближайшие два-три года существенно улучшить сеть местных автодорог", - проинформировал он.