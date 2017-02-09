Белорусская железная дорога продолжит возить комплектующие на российский завод Volkswagen

Валерий Алексеев

Переговоры по сотрудничеству в 2017 году делегация БелЖД проведет во Франкфурте-на-Майне с ООО «ДБ Карго Лоджистикс» и ПАО «ТрансКонтейнер».

По итогам работы за 2016 год в составе контейнерного поезда «Фольксваген РУС», осуществляющего перевозки автокомплектующих концерна «Фольксваген» из Европы на сборочные предприятия в Российскую Федерацию и обратно, перевезено 46,2 тыс. контейнеров в ДФЭ.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы развития перевозок автокомплектующих концерна «Фольксваген» на сборочные предприятия Российской Федерации.