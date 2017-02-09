БЕЛТА

Генеральный директор новополоцкого ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков отправлен в отставку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"В последнее время у концерна "Белнефтехим" к работе ОАО "Нафтан" и персонально его руководителя были серьезные претензии, связанные, прежде всего, с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей. С учетом данных факторов гендиректор "Нафтана" Владимир Третьяков отправлен в отставку", - пояснили в концерне.

Исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Нафтан" назначен Сергей Алтухов, заместитель генерального директора организации.

Отставку руководителя нефтеперерабатывающего завода прокомментировал председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. Он отметил, что Владимир Третьяков как руководитель организации не принял своевременных и эффективных мер для выполнения программы развития ОАО "Нафтан" на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, в том числе для соблюдения сроков модернизации производства.

В 2016 году ОАО "Нафтан" сорваны сроки ввода в эксплуатацию четырех объектов, среди которых установка производства водорода, факельное хозяйство установки АТ-8, подключение объектов строительства к источникам электроснабжения. Упущены сроки реализации реконструкции установки гидроочистки Л-24/7, которая по плану должна быть введена в строй в феврале 2017 года.

Отсутствие должного контроля со стороны генерального директора за ходом реализации важнейших инвестпроектов, непринятие своевременных управленческих решений негативно сказались на финансово-экономических показателях ОАО "Нафтан".

Владимиром Третьяковым не уделялось должного внимания вопросам деятельности и развития входящего в состав ОАО "Нафтан" завода "Полимир". Отсутствие системного контроля за состоянием производственной и технологической дисциплины на "Полимире" явилось причиной произошедших внеплановых остановок производства и аварий.

Наблюдательный совет ОАО "Нафтан" с 2014 по 2016 год неоднократно привлекал Владимира Третьякова к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Дальнейшая работа показала, что качество выполнения обязанностей Владимиром Третьяковым не соответствовало требованиям, предъявляемым к руководителю такого ранга. Для повышения эффективности деятельности крупнейшего белорусского нефтехимического комплекса было принято решение о смене генерального директора ОАО "Нафтан".

В концерне добавили, что кадровое обновление руководящего состава организации было необходимо и для улучшения морально-психологического климата в многотысячном коллективе "Нафтана".