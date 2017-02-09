Поддержка МСП через Беларусбанк составит 330 млн рублей

Валерий Алексеев

На такую сумму в 2017 году крупнейший банк страны может выдать кредитов малому и среднему предпринимательству с господдержкой.

В 2016 году было выдано 240 млн. рублей кредитов. Среди субъектом МСП 16,2% предприятий и ИП являются клиентами банка.

Размер процентных ставок по кредитам в белорусских рублях по отдельным продуктам составляет от 8,5% годовых, или половину ставки рефинансирования Национального банка.

Помимо кредитов, которые будут выдаваться с участием государства, Беларусбанк имеет возможность для финансирования МСП с привлечением иностранных доноров. В частности работает кредитная линия госбанка развития Китая размером в 50 млн. долларов.