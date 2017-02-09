Потребительские цены в январе выросли на 0,9%

Валерий Алексеев

Национальный статистический комитет опубликовал данные об инфляции в январе

Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года.

Индекс цен на потребительские товары увеличился на 1,2% по сравнению с декабрем прошлого года и на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,8% и 6,3% соответственно.

Тарифы на платные услуги населению выросли за месяц на 0,3%, а за год – на 13,5%.