Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В этом году в Беларуси начнут делать 3D-принтеры

09 февраля, 2017 г.

Новые производства по 15 проектам Государственной программы инновационного развития планируется ввести в 2017 году. Об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на заседании коллегии, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

"В 2017 году в рамках выполнения Государственной программы инновационного развития планируется ввести в эксплуатацию новые производства по 15 проектам, обеспечить выход на проектную мощность по 10 проектам", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, среди планируемых к созданию в текущем году производств можно отметить следующие: инновационно-промышленный комплекс в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения предприятия "Адани"; производство общепромышленных и пищевых 3D принтеров в технопарке БНТУ "Политехник"; производство изделий промышленного, специального и двойного назначения на основе перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем на предприятии "Интеграл". Также запланировано создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.

Серьезное внимание планируется уделить также повышению эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. Предполагается увеличение финансирования организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры не менее чем в пять раз по сравнению с 2016 годом. Кроме того, порядок регистрации этих субъектов планируется усовершенствовать, а инструментарий оказания им государственной поддержки – расширить

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

IV Практическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г

Форум Успешных Женщин Беларуси - старт дан!

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив