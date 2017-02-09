В этом году в Беларуси начнут делать 3D-принтеры

Новые производства по 15 проектам Государственной программы инновационного развития планируется ввести в 2017 году. Об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на заседании коллегии, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

"В 2017 году в рамках выполнения Государственной программы инновационного развития планируется ввести в эксплуатацию новые производства по 15 проектам, обеспечить выход на проектную мощность по 10 проектам", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, среди планируемых к созданию в текущем году производств можно отметить следующие: инновационно-промышленный комплекс в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения предприятия "Адани"; производство общепромышленных и пищевых 3D принтеров в технопарке БНТУ "Политехник"; производство изделий промышленного, специального и двойного назначения на основе перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем на предприятии "Интеграл". Также запланировано создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.

Серьезное внимание планируется уделить также повышению эффективности функционирования инновационной инфраструктуры. Предполагается увеличение финансирования организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры не менее чем в пять раз по сравнению с 2016 годом. Кроме того, порядок регистрации этих субъектов планируется усовершенствовать, а инструментарий оказания им государственной поддержки – расширить