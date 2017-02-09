Экспорт калийных удобрений в 2016 году составил 9,5 млн. т

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В эту цифру входят поставки Белорусской калийной компании и собственно Беларуськалия
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу компании, экспорт и производство удобрений в 2016 году был ограничены с целью поддержания цен. Главной проблемой стало отсутствие контракта с Китаем.
Однако БКК удалось подписать выгодные контракты с другими покупателями, которые были заключены по максимально высокой цене, с учетом общей ситуации на рынке.
Графики изменения производства и экспорта за II полугодие демонстрируют, что в благоприятной рыночной конъюнктуре и производство, и объем экспорта "Беларуськалия" и БКК возросли больше, чем у других крупных производителей. При этом цены, как указывалось ранее, также планомерно повышались, говорится в сообщении пресс-службы.
Падение цен все-таки не позволило получить валютную выручку на уровне прошлого года. Она оказалась ниже
По оценке БКК, перспективы 2017 года в настоящий момент выглядят позитивно. "Спотовые рынки демонстрируют определенный рост, что благоприятно отражается на ценах. Складские запасы в Китае, переговоры с которым будут являться основным событием на рынке в ближайшее время, значительно меньше, чем в прошлом году. Мы полностью законтрактованы на весь первый квартал и формируем дальнейшие планы поставок", - пояснили в пресс-службе.
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