Ситуация с введением Россией пограничной зоны на границе с Беларусью постоянно находится в поле внимания МИД. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.[

"Ситуация с введением российской стороной пограничной зоны на территории, прилегающей к Государственной границе Беларуси, постоянно находится в поле нашего внимания, - сказал Дмитрий Мирончик. - Министерство отслеживает информацию для своевременного оказания белорусским гражданам необходимой правовой помощи. С момента действия новых правил, вступивших в силу 7 февраля, каких-либо сигналов о проблемных вопросах от наших граждан не поступало, ситуация в целом спокойная".

Пресс-секретарь обратил внимание, что МИД Беларуси, конечно, продолжит работу с российской стороной в этом направлении и рассчитывает на плотное взаимодействие по линии пограничных служб в части получения детальных и исчерпывающих разъяснений. "Что касается ситуации на границе - это вопросы компетентных органов двух стран", - добавил он.

Дмитрий Мирончик напомнил, что в заявлении российской стороны 3 февраля была сделана попытка объяснить решение о введении пограничной зоны вдоль совместной границы изданием указа Президента Беларуси от 4 сентября 2014 года №433. "Якобы мы первыми законодательно закрепили приграничные территории и, мол, решение российской стороны носит ответный характер. Но что примечательно. Наши российские партнеры скромно умолчали об указе Президента России от 9 января 2011 года №26. Уже тогда российской стороной был установлен перечень приграничных территорий на всем протяжении границы, в том числе в соседних с Беларусью Псковской, Смоленской и Брянской областях. Поэтому вполне естественно, что указ Президента Беларуси от 2014 года формально юридически уравновесил вопрос с определением приграничных территорий вдоль линии белорусско-российской границы. На этом, с нашей точки зрения, тема была закрыта", - пояснил представитель МИД.

Принципиально важно учесть, подчеркнул он, что оба этих документа одинаково не предусматривали реализации по обе стороны каких-либо дополнительных мероприятий. В основе этого подхода лежал принцип открытости границ, которому Беларусь, выполняя союзнические обязательства, по-прежнему остается приверженной. "Еще раз подчеркну: на сегодняшний день в пределах белорусских приграничных территорий на границе с Россией у нас нет режимных зон, мы не вкапывали никаких знаков или пограничных столбов, как это прозвучало в отдельных заявлениях. Данную информацию можно легко проверить и на местности, и даже просто зайдя на сайт Государственного пограничного комитета Беларуси", - заметил Дмитрий Мирончик.

"Но вернемся в конец 2016 года. Установление российской стороной пределов пограничной зоны вдоль границы с Беларусью изменяет ситуацию в принципе. Это шаги в другом направлении. Да, на данный момент мы пока не видим конфликтных ситуаций. Но и совсем мало прошло времени. Самое важное в другом - белорусские граждане, исходя из принятых документов, а именно приказов ФСБ №515 о введении погранзоны и утверждении правил пограничного режима, приравнены российской стороной в правах и обязанностях к гражданам третьих государств, к иностранцам со всеми вытекающими последствиями. Это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России, - заявил начальник управления информации. - Более того, линия погранзоны в глубине приграничных с Беларусью областей с особой точностью привязана к местности соответствующими координатами. Весьма показательно, что на участках границы России с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил. Поэтому и возникают закономерные вопросы о логике и соразмерности таких шагов".

В МИД Беларуси не драматизируют ситуацию, но и не склонны ее упрощать. "Еще раз отмечу, что мы отслеживаем развитие событий. Надеемся, что компетентные органы обеих стран смогут в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и договориться о ее надежном правовом урегулировании, исходя из интересов граждан Беларуси и России", - заключил дипломат.