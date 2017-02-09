БВФБ: евро и доллар — вниз, российский рубль — вверх

Валерий Алексеев

Торги в четверг завершились укреплением белорусского рубля к евро и доллару

Доллар подешевел сильнее всего, на 0,51% до 1,9126 рубля.

Евро снизился на 0,26% до 2,437 рубля.

Российская валюта стала дороже на 0,31% до 3,2403 рубля за 100 российских.