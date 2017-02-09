Брекзит утвердили, но он может растянуться на 10 лет

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09 февраля, 2017 г.
Палата общин после третьего чтения окончательно утвердила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из Европейского союза.
Теперь за него будут голосовать в Палате лордов. Маловероятно, что верхняя палата парламента пойдет против нижней. Проект закона о брекзите лорды будут рассматривать до 7 марта.
По некоторым оценкам, выход Великобритании из ЕС по факту может занять до 10 лет. В частности, такой прогноз разделяет глава управления по глобальной инвестиционной стратегии банка Standard Life Эндрю Миллиган. Ранее он заявил, что процедура Brexit "продлится с десяток лет", а сам процесс будет очень долгим и медленным, пишет Прайм.
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