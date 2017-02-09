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БР новости

Брекзит утвердили, но он может растянуться на 10 лет

09 февраля, 2017 г.

Палата общин после третьего чтения окончательно утвердила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из Европейского союза. 

Теперь за него будут голосовать в Палате лордов. Маловероятно, что верхняя палата парламента пойдет против нижней.  Проект закона о брекзите лорды будут рассматривать до 7 марта.

По некоторым оценкам, выход Великобритании из ЕС по факту может занять до 10 лет. В частности, такой прогноз разделяет глава управления по глобальной инвестиционной стратегии банка Standard Life Эндрю Миллиган. Ранее он заявил, что процедура Brexit "продлится с десяток лет", а сам процесс будет очень долгим и медленным, пишет Прайм

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