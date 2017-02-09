Президент сомневается в необходимости доверительного управления предприятиями

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Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждалась на совещании у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба
Президенту предложили подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. "Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства в связи с этим потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта: "Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов. Пусть они определяться, как управлять этим предприятием".
Александр Лукашенко также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов. "Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" - сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса. "Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет?" - подчеркнул белорусский лидер.
"У нас есть собственник - государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, - отметил президент. - Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям".
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