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БР новости

Изменения в закон о приватизации подготовят к июлю

09 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

А правки в Жилищный кодекс в апреле

Совмин утвердил план подготовки законопроектов государственными органами. Всего в него внесено 40 законопроектов и концепций новых законов.

Министерство жилищного и коммунального хозяйство должно подготовить изменения в Жилищный кодекс к апрелю этого года. Изменения в закон о приватизации будут готовы к июлю. За подготовку проекта отвечают Госкомимущество и Минэкономики.

Закон о бюджете на 2018 года планируется подготовить к августу. В те же сроки Минфин, МНС и Минэкономики предложат изменения и дополнения в Налоговый кодекс страны.

Минсельхозпрод к июлю подготовит проект закона «О производстве и обращении органической продукции», который должен урегулировать эту сферу и послужить формированию цивилизованного рынка здоровой продукции.

В сентябре должна быть внесена президенту Беларуси концепция «Закона о персональных данных», еще через месяц — концепция закона «О промышленной политике»

 

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