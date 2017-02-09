Изменения в закон о приватизации подготовят к июлю

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09 февраля, 2017 г.
А правки в Жилищный кодекс в апреле
Совмин утвердил план подготовки законопроектов государственными органами. Всего в него внесено 40 законопроектов и концепций новых законов.
Министерство жилищного и коммунального хозяйство должно подготовить изменения в Жилищный кодекс к апрелю этого года. Изменения в закон о приватизации будут готовы к июлю. За подготовку проекта отвечают Госкомимущество и Минэкономики.
Закон о бюджете на 2018 года планируется подготовить к августу. В те же сроки Минфин, МНС и Минэкономики предложат изменения и дополнения в Налоговый кодекс страны.
Минсельхозпрод к июлю подготовит проект закона «О производстве и обращении органической продукции», который должен урегулировать эту сферу и послужить формированию цивилизованного рынка здоровой продукции.
В сентябре должна быть внесена президенту Беларуси концепция «Закона о персональных данных», еще через месяц — концепция закона «О промышленной политике»
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
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Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
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