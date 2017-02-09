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БР новости

Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до российского прилавка

09 февраля, 2017 г.

Naviny.by

Санитарное ведомство России сообщило, что по просьбе белорусской стороны будет прослеживать продукцию из Беларуси — от границы до места реализации.

Как сказано в сообщении, Россельхознадзор «выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности…».

По мнению специалистов, отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Надзорные ведомства на местах проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно будет только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.

Naviny.by 

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