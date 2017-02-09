Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до российского прилавка

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Санитарное ведомство России сообщило, что по просьбе белорусской стороны будет прослеживать продукцию из Беларуси — от границы до места реализации.

Как сказано в сообщении, Россельхознадзор «выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности…».

По мнению специалистов, отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Надзорные ведомства на местах проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно будет только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.

Naviny.by