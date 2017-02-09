МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса

Валерий Алексеев

Ведмоство выполняет поручение президента, высказанное им во время большого разговора в прошлую пятницу

- Мы уже запретили полностью проверку объектов малого и среднего бизнеса. Сегодня поставлена задача оперативно завершить проверки объектов, которые включены в координационный план, - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает БЕЛТА.

Министр отметил, что ведомство продолжит уделять внимание потенциально опасным объектам с высоким риском взрывов или пожаров, а также местам с массовым скоплением людей: больницам, общежитиям, школам, детским садам. Владимир Ващенко подчеркнул, что МЧС готово оказывать помощь руководителям объектов в наведении порядка, консультировать, проводить разъяснительную работу.

Напомним, Лукашенко во время пятничного большого разговора обещал, что МЧС и санстанция перестанут активно проверять предприятия, однако, при этом будет ужесточена ответственность их руководства в случае возникновения нештатных ситуаций.

Надо отметить, что Владимир Ващенко, говоря об отмене проверок, ничего не сообщил о мониторингах. Нередко чиновники просто переименовывают проверки в мониторинги и продолжают контроль.