Российскому рынку грузовиков обещают рост в 2017 году

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09 февраля, 2017 г.
Но сможет ли им воспользоваться МАЗ?
Объем российского рынка грузовых автомобилей в 2017 году вырастет до 76 тыс. единиц. Производство внутри страны составит 70 тыс, говорится в прогнозе ЕY.
В 2016 его объем составил 53,3 тыс. штук, по данным агентства «Автостат».
ЕY отмечает, что падение продаж грузовых автомобилей в России продолжается с 2012 года, причем, как в сегменте легких коммерческих автомобилей, так и тяжелых. Восстановительные процессы начались в прошлом году.
На рост продаж оказывают влияния меры господдержки, специальные программы финансового сектора, позволяющие объединять несколько субсидий в одном пакете. Однако все они ориентированы в первую очередь на российского производителя. Еще одним стимулом для роста продаж станет износ автопарка. В предыдущие год он обновлялся недостаточными темпами, сообщает ТАСС.
МАЗ по итогам 2016 года удержал третье место на российском рынке грузовых автомобилей. Однако его продажи продолжили падать, сократившись на 9,5% до 3300 новых машин, согласно статистике «Автостат».
Необходимость в обновлении автопарка может позитивно сказать на динамике рынка, однако отсутствие доступа к программам субсидий окажет негативное влияние на динамику продаж МАЗа в РФ.
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