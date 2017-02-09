Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Госпошлину при обращении в суд можно оплачивать через ЕРИП

09 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Госпошлину при обращении в суд можно оплачивать через систему "Расчет" (ЕРИП), сообщает БЕЛТА

Для этого достаточно знать лишь наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или жалобой, а также размер государственной пошлины, подлежащей уплате. Воспользоваться этим методом можно в 23 банках Беларуси и во всех отделениях РУП "Белпочта". Осуществить платеж также можно через банкоматы, инфокиоски или устройства приема наличных денег, через интернет-банкинг или с помощью сервисов "Хуткі Грош", "Мой дом", "EasyPay" и др. Таким образом, уплачивать госпошлину теперь можно, не выходя из дома, в любой день недели и в круглосуточном режиме.

Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не взимаются.

Пошаговая инструкция об уплате госпошлины через систему "Расчет" размещена в разделе "Как обратиться в суд" на интернет-портале судов общей юрисдикции.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Форум Успешных Женщин Беларуси - старт дан!

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив