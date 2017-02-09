Госпошлину при обращении в суд можно оплачивать через ЕРИП

БЕЛТА

Госпошлину при обращении в суд можно оплачивать через систему "Расчет" (ЕРИП), сообщает БЕЛТА.

Для этого достаточно знать лишь наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или жалобой, а также размер государственной пошлины, подлежащей уплате. Воспользоваться этим методом можно в 23 банках Беларуси и во всех отделениях РУП "Белпочта". Осуществить платеж также можно через банкоматы, инфокиоски или устройства приема наличных денег, через интернет-банкинг или с помощью сервисов "Хуткі Грош", "Мой дом", "EasyPay" и др. Таким образом, уплачивать госпошлину теперь можно, не выходя из дома, в любой день недели и в круглосуточном режиме.

Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не взимаются.

Пошаговая инструкция об уплате госпошлины через систему "Расчет" размещена в разделе "Как обратиться в суд" на интернет-портале судов общей юрисдикции.