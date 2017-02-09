Госзаказ в 2017 году составит 860 тыс. т зерна

Алексей Иванов

МСХП утвердило объемы и исполнителей государственного заказа в наступившем году.

Постановление Минсельхозпрода №2 от 20.01.2017 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Всего для государственных нужд планируется закупить 860 тыс. т зерна, в том числе 540 тыс. т пшеницы, 232 тыс. т ржи, 28 тыс. т ячменя, 40 тыс. т овса, 15 тыс. т гречихи и 5 тыс. т проса.

38 тыс. т початков кукурузы будут заготовлены для производства семян гибридов первого поколения.