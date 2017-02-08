Россия может закрыть экспорт говядины из всей Беларуси

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08 февраля, 2017 г.
Сейчас поставки ограничены только для предприятий из Минской области.
Угрозу озвучила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Как сообщает РИА Новости, мотивом могут стать опасения в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских контролирующих органов.
— Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии, - сообщила Мелано.
Россельхознадзор указал на обнаружение листерий в продукции Жлоинского мясокомбината. Кроме того, в негативном ключе упоминаются филиал Лунинецкого РАЙПО «Полесье», мясокомбинаты «Кошелево» и «Оршанский».
По официальной статистике за 11 месяцев прошлого года Беларусь экспортировала в Россию 95,2 тыс. свежей и охлажденной говядины на сумму 284,7 млн. долларов. В натуральном выражении поставки выросли всего на 2,2%. Экспорт замороженной говядины вырос на 57,7% до 45,6 млн. долларов, что принесло 134,85 млн долларов.
Напомним, что в прошлую пятницу президент Беларуси намекнул на личную заинтересованность функционеров Россельхознадзора в ограничении поставок из нашей страны. По его словам чиновники имеют интересы в мясо-молочной отрасли России. В ответ на претензии Лукашенко, глава российской службы Сергей Данкверт указал именно на проблемы с говядиной.
Вчера МВД Беларуси начало доследственную проверку по фактам дискредитации отечественных производителей.
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