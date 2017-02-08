Белорусские трактора в Великобритании будет представлять Belarus Tractor Ltd

Валерий Алексеев

Речь идет о маломощных машинах производства ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"

Подписано первое дилерское соглашение между Belarus Tractor Ltd и компанией Hoffman Farms, предоставляющее право реализовывать компактные тракторы "Беларус" в графствах Девон и Сомерсет.

Планируется, что марте будет проведена презентация маломощных трактором. В декабре 2016 года в адрес компании BelarusTractorLtd. была поставлена первая партия из трех малогабаритных тракторов "Беларус".

По официальной статистике за 11 месяцев 2016 года в Великобританию было поставлен 21 белорусский трактор сельхозназначения на сумму 279,2 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го поставки выросли на 61,5% и 27,1% соответственно.

Недавно также ОАО "БЗТДиА" сообщало о поставке демонстрационной партии малогабаритных "Беларусов" в Бангладеш.