Белорусские трактора в Великобритании будет представлять Belarus Tractor Ltd

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08 февраля, 2017 г.
Речь идет о маломощных машинах производства ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
Подписано первое дилерское соглашение между Belarus Tractor Ltd и компанией Hoffman Farms, предоставляющее право реализовывать компактные тракторы "Беларус" в графствах Девон и Сомерсет.
Планируется, что марте будет проведена презентация маломощных трактором. В декабре 2016 года в адрес компании BelarusTractorLtd. была поставлена первая партия из трех малогабаритных тракторов "Беларус".
По официальной статистике за 11 месяцев 2016 года в Великобританию было поставлен 21 белорусский трактор сельхозназначения на сумму 279,2 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го поставки выросли на 61,5% и 27,1% соответственно.
Недавно также ОАО "БЗТДиА" сообщало о поставке демонстрационной партии малогабаритных "Беларусов" в Бангладеш.
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