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БР новости

Shell закроет месторождение Brent

08 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Именно оно дало название сорту нефти, который является главным индикатором мирового рынка. 

Компания Shell начнет вывод из эксплуатацию крупнейшего месторождения нефти в Северном море. Именно оно дало название сорту нефти Brent.

В рамках прекращения эксплуатации будут демонтированы платформы, убран мусор и следы нефти с морского дня.

Месторождение Brent начали разрабатывать в 1976 года. Оно находится к северо-востоку от Шетландских островов. Всего было добыто около 3 млрд баррелей нефти.

 

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