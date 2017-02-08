Shell закроет месторождение Brent

Валерий Алексеев

Именно оно дало название сорту нефти, который является главным индикатором мирового рынка.

Компания Shell начнет вывод из эксплуатацию крупнейшего месторождения нефти в Северном море. Именно оно дало название сорту нефти Brent.

В рамках прекращения эксплуатации будут демонтированы платформы, убран мусор и следы нефти с морского дня.

Месторождение Brent начали разрабатывать в 1976 года. Оно находится к северо-востоку от Шетландских островов. Всего было добыто около 3 млрд баррелей нефти.