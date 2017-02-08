Банк Москва-Минск начал поиски инвестиционного консультанта

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Mинск
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08 февраля, 2017 г.
Приглашение к участию в соответствующем конкурсе размещено на сайте icetrade.by
Задачей консультанта станет помощь банку в привлечении иностранного стратегического инвестора путем продажи долей основного акционера либо новой эмиссии акций. Конечная структура будет определена после диалога с выбранным стратегически инвестором.
Приглашение адресовано инвестиционным компаниям, обладающим соответствующим международным опытом оказания услуг финансовым организациям в СНГ, странах Центральной и Восточной Европы в области приватизации, слияний и поглощений (M&A)
Срок завершения приема документов от потенциальных консультантов ограничен датой 23 марта 2017 года.
Среди квалификационных требований для участников конкурса: успешный опыт в качестве консультанта-организатора успешно реализованных проектов в финансовой сфере (продажа банка, приватизация банка, слияние/поглощение нескольких банков); соответствующими компетенциями должны обладать руководитель и сотрудники рабочей группы, которая будет заниматься организацией привлечения инвестора. Ключевой персонал должен включать юриста по международному праву, юриста по белорусскому праву, двух экспертов в области инвестиционного банкинга и/или рынков капитала и/или приватизации (инвестиционный банкир).
ОАО «Банк Москва-Минск» был создан в 2000 году. В октябре 2014 года произошла смена акционеров Банка: пакет акций в размере 99,75% был продан ОАО «Банк Москвы» (Россия) Национальному банку Республики Беларусь, 0,25% акций, принадлежащих компании BM Holding AG, были проданы ОАО «Паритетбанк».
Клиентская база банка включает в себя более 11 тысяч корпоративных и около 200 тысяч розничных клиентов.
Государство в лице основного акционера рассматривает возможность продажи пакета акций в банке иностранному инвестору вплоть до 100% от акционерного капитала.
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