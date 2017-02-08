Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2016 году составил минус 49,8 млн долларов

Валерий Алексеев

2015-ый год Беларусь завершила с положительным сальдо.

Внешнеторговый оборот Беларуси в прошлом году сократился на 9% до 59,6 млрд долларов, при этом экспорт упал на 9,3% до 29,76 млрд, а импорт — на 8,8% до 29,8 млрд долларов.

Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 49,8 млн долларов. Решающим стал декабрь, так как по итогам 11 месяцев еще фиксировалось положительное сальдо в 164,1 млн. долларов.

Внешняя торговля товарами за год сократилась на 10,9% и составила 48,55 млрд долларов. Экспорт товаров упал на 12,2% до 22,98 млрд долларов ,а импорт — на 9,7% до 25,57 млрд. Он превысил экспорт на 2,6 млрд долларов.

Оборот услуг остался на уровне 2015 года и превысил 11 млрд долларов. При этом белорусский экспорт вырос на 2,2% до 6,78 млрд, а импорт сократился на 3,2% до 4,23 млрд.