Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2016 году составил минус 49,8 млн долларов

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08 февраля, 2017 г.
2015-ый год Беларусь завершила с положительным сальдо.
Внешнеторговый оборот Беларуси в прошлом году сократился на 9% до 59,6 млрд долларов, при этом экспорт упал на 9,3% до 29,76 млрд, а импорт — на 8,8% до 29,8 млрд долларов.
Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 49,8 млн долларов. Решающим стал декабрь, так как по итогам 11 месяцев еще фиксировалось положительное сальдо в 164,1 млн. долларов.
Внешняя торговля товарами за год сократилась на 10,9% и составила 48,55 млрд долларов. Экспорт товаров упал на 12,2% до 22,98 млрд долларов ,а импорт — на 9,7% до 25,57 млрд. Он превысил экспорт на 2,6 млрд долларов.
Оборот услуг остался на уровне 2015 года и превысил 11 млрд долларов. При этом белорусский экспорт вырос на 2,2% до 6,78 млрд, а импорт сократился на 3,2% до 4,23 млрд.
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