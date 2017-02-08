Извещения «тунеядцам-2016» отправят до 1 октября

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08 февраля, 2017 г.
— МНС был поручен сбор средств от граждан, не принимавших участие в финансировании госрасходов. До 1 октября мы должны сформировать и направить извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2016 год, - сказал министр Сергей Наливайко.
Пока ведомство занимается теми, кто не участвовал в финансировании госрасходов в 2015 году. Было отправлено 470 тыс. извещений. Уплатили менее 10% адресатов. Всего сбор заплатили 44,5 тыс. человек, однако, в это число входят и те, кто внес средства до начала рассылки уведомления. Всего в казну поступило 13,4 млн рублей. 58 тыс. граждан были освобождены от уплаты сбора.
Министр рассказал о трудностях с выявлением не принимающих участие в финансировании госрасходов.
— Обеспечить полный автоматизированный сбор информации о плательщиках не представлялось возможным по причинам либо отсутствия в ряде госорганов или организаций автоматизированного учета сведений, либо неполной и недостоверной информации в имеющихся базах данных. В ходе создания базы плательщиков сбора МНС дополнительно опросило и обработало сведения 80 тыс. организаций. С Министерством юстиции был проработан вопрос получения электронных сведений об умерших гражданах, с Министерством здравоохранения - о периоде временной нетрудоспособности в отношении неработающих и граждан и беременных женщин, с Министерством образования проделана масштабная работа по уточнению сведений об учащихся дневного отделения, сейчас прорабатывается вопрос с Госпогранкомитетом о получении сведений о пересечении гражданами государственной границы, - рассказал министр, передает БЕЛТА.
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