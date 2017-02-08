Правительство до конца года принимает предложения по декриминализации экономических рисков

БЕЛТА

В Беларуси началась выработка предложений по декриминализации экономических рисков, заявил сегодня министр экономики Владимир Зиновский на совместном заседании Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания по вопросу сотрудничества экономического и депутатского блоков для реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, передает БЕЛТА.

"Начата работа по выработке предложений по декриминализации экономических рисков. Предложения правительство ожидает до конца текущего года. В рабочем порядке достигнута договоренность с членом Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Валерием Бороденей о продолжении взаимодействия по данному вопросу", - отметил Владимир Зиновский.

В январе текущего года правительством утвержден комплекс мер. За пять лет требуется принять и реализовать более 20 законов, 50 указов и 100 иных нормативно-правовых актов. Ряд из них уже принят и успешно работает", - отметил Владимир Зиновский.