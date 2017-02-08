Ставку рефинансирования планируют снизить до 7-9%

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08 февраля, 2017 г.
До такого уровня она может опуститься к 2020 году. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в Палате представителей.
Вчера Нацбанк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования с 17 до 16% годовых. Новая ставка начнет действовать с 15 февраля. Предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась 18 января. До конца года она может уменьшиться до 14% годовых.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
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