Ставку рефинансирования планируют снизить до 7-9%

Валерий Алексеев

До такого уровня она может опуститься к 2020 году. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в Палате представителей.

Вчера Нацбанк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования с 17 до 16% годовых. Новая ставка начнет действовать с 15 февраля. Предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась 18 января. До конца года она может уменьшиться до 14% годовых.