МНС в 2017 году разработает мобильное приложение для плательщиков

БЕЛТА

Министерство по налогам и сборам в 2017 году разработает мобильное приложение для плательщиков, у которых есть личный кабинет на сайте ведомства, сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко перед началом заседания итоговой коллегии с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, передает БЕЛТА.

"Для текущего года один из приоритетов - расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования. Кроме того, мы даем возможность и физлицам взаимодействовать с налоговой через интернет. В этом году будем развивать функционал личного кабинета, будет создано мобильное приложение", - пояснил министр. Приложение будет создано для Android.