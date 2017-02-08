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БР новости

МНС в 2017 году разработает мобильное приложение для плательщиков

08 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Министерство по налогам и сборам в 2017 году разработает мобильное приложение для плательщиков, у которых есть личный кабинет на сайте ведомства, сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко перед началом заседания итоговой коллегии с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, передает БЕЛТА

"Для текущего года один из приоритетов - расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования. Кроме того, мы даем возможность и физлицам взаимодействовать с налоговой через интернет. В этом году будем развивать функционал личного кабинета, будет создано мобильное приложение", - пояснил министр. Приложение будет создано для Android.

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