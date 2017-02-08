Налоговая будет сокращать число выездных проверок

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08 февраля, 2017 г.
Об этом заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
Приоритет будет отдаваться камеральному контролю, а число выездных проверок продолжит сокращаться.
— В этом году мы продолжим развивать дистанционные средства контроля. Это нужно, во-первых, чтобы не отвлекать субъекты хозяйствования на проверки, во-вторых, чтобы можно было вовремя предупредить их, если есть те или иные отклонения. Тенденция последних лет говорит о сокращении выездных проверок, в этом помогают как раз электронные средства контроля, - подчеркнул министр, передает БЕЛТА.
На данный момент 94,9% организаций, состоящих на налоговом учете, взаимодействуют с МНС в электронном виде. Доля ИП несколько ниже — 66% предпринимателей перешли на электронное декларирование.
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