Доллар и евро выросли на бирже

Алексей Иванов

Российский рубль на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже подешевел

По итогам торгов на БВФБ в среду евро подорожал на 0,04% до 2,049 рубля.

Доллар вырос на 0,25% до 1,9225 рубля.

Российский рубль снизился на 0,32% до 3,2304 рубля за 100 российских.