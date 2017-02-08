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БР новости

АЭС позволит снизить долю газа в энергобалансе страны

08 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Всего будет замещено порядка 2,5 млрд кубометров природного газа, причем не только за счет АЭС. 

Замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что в ближайшие годы Беларусь может заместить порядка 2,5 млрд кубометров природного газа в топливно-энергетическом балансе страны.

Замещение будет идти, как за счет ввода в эксплуатацию БелАЭС, так и за счет модернизации существующих генерирующих мощностей, освоения возобновляемых источников энергии.

— Планируется вывести до 400 МВт неэффективных мощностей и заменить их новыми. Экономия топливно-энергетических ресурсов ожидается на уровне 850-1 тыс. т условного топлива. Планируется замещение 2,5 млрд куб.м газа, в том числе за счет ввода АЭС и строительства энергоисточников на местных видах топлива. Это позволит снизить долю доминирующего ресурса - природного газа - в производстве тепловой и электроэнергии до 70%, сейчас она около 90%, — цитирует БЕЛТА Закревского. 

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