76,2% белорусских организаций и ИП подают электронные налоговые декларации

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08 февраля, 2017 г.
Всего в электронном виде взаимодействуют с налоговой более 263 тыс. организаций и ИП. Такую цифру назвали на коллегии Министерства по налогам и сборам, посвященной подведению итогам 2016 года.
Электронное декларирование ведут 94,9% организаций и 66% индивидуальных предпринимателей.
Как было отмечено, налоговыми органами в 2016 году по предварительным данным обеспечено поступление 72% доходов консолидированного бюджета республики или 20 598,4 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета – 8 638,8 млн. рублей, местных бюджетов – 11 959,6 млн. рублей.
Выполнение плановых назначений консолидированного бюджета обеспечено на 100,5%, в том числе республиканского бюджета – на 100,4%, местных бюджетов – на 100,6%. Сверх плановых назначений в консолидированный бюджет мобилизовано 100,8 млн. рублей. Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,2% или 19 396,9 млн. рублей.
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