Россельхознадзор обсудил с Беларусью рост поставок овощей

Валерий Алексеев

Телеконферецния между замруководителя Россельхзнадзора Юлией Швабаускене с директором Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискуном состоялась вчера.

Как сообщает сайт российского ведомства, Швабаускене выразила обеспокоенность ростом поставок белорусской моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза.

В свою очередь Александр Пискун предоставил информацию об объемах производства указанных видов продукции. Официальный ответ на претензии Россельхознадзора будет готов позднее. Белорусская сторона выразила готовность принять российских представителей для совместного обследования мест хранения и производства

Белорусская сторона подтвердила заинтересованность по внедрению ФГИС «Аргус-Фито» в Республике Беларусь и сообщила о возможном сроке согласовании проекта Протокола в первой декаде марта 2017 года.

Вчера МВД Беларуси начало доследственную проверку действий некоторых российских должностных лиц в связи с дискредитацией отечественных производителей.