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БР новости

За январь белорусы отнесли в обменники полмиллиарда долларов США

08 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Население продолжает сдавать валюту, свидетельствует статистика Национального банка Беларуси.

За январь население страны отнесло в обменники 491,96 млн. долларов наличной валюты. Еще 72,43 млн. долларов физлица продали в безналичных расчетах. Всего объем продажи валюты населением составил 564,39 млн. долларов.

Физлица-резиденты купили за первый месяц года 433,08 млн. долларов. Таким образом, население выступило чистым продавцом валюты в размере 131,31 млн. долларов.

Юрлица-резиденты стали чистыми покупателями иностранной валюты в январе. Они продажи 1279,27 млн. долларов, а купили 1292,32 млн. долларов. Таким образом, организации на чистой основе купили 13,05 млн.

Юрлица-нерезиденты традиционной остаются продавцами валюты. Они продали на чистой основе 24,64 млн. долларов, купи 13,52 млн., а продав на внебиржевом рынке 38,16 млн. долларов.

Таким образом, на валютном рынке сформировалось чистое предложение валюты  размере более 140 млн. долларов. Его оборот в целом превысил 4,2 млрд долларов. 

Наличие чистого предложения на рынке валюты Нацбанк приводил в качестве одного из аргументов в пользу решения о снижении ставки рефинансирования до 16% годовых с 15 февраля, о котором стало известно вчера. 

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