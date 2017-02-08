За январь белорусы отнесли в обменники полмиллиарда долларов США

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08 февраля, 2017 г.
За январь население страны отнесло в обменники 491,96 млн. долларов наличной валюты. Еще 72,43 млн. долларов физлица продали в безналичных расчетах. Всего объем продажи валюты населением составил 564,39 млн. долларов.
Физлица-резиденты купили за первый месяц года 433,08 млн. долларов. Таким образом, население выступило чистым продавцом валюты в размере 131,31 млн. долларов.
Юрлица-резиденты стали чистыми покупателями иностранной валюты в январе. Они продажи 1279,27 млн. долларов, а купили 1292,32 млн. долларов. Таким образом, организации на чистой основе купили 13,05 млн.
Юрлица-нерезиденты традиционной остаются продавцами валюты. Они продали на чистой основе 24,64 млн. долларов, купи 13,52 млн., а продав на внебиржевом рынке 38,16 млн. долларов.
Таким образом, на валютном рынке сформировалось чистое предложение валюты размере более 140 млн. долларов. Его оборот в целом превысил 4,2 млрд долларов.
Наличие чистого предложения на рынке валюты Нацбанк приводил в качестве одного из аргументов в пользу решения о снижении ставки рефинансирования до 16% годовых с 15 февраля, о котором стало известно вчера.
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