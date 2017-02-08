БЕЛТА

Беларусь и Россия согласовали объемы поставок электроэнергии на 2017 год, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, передает БЕЛТА.

"Мы договорились на импорт в Беларусь 2,5 млрд кВт*ч - это законтрактованная электроэнергия. Плюс еще 1 млрд кВт*ч - это резерв. Проблемных вопросов здесь нет", - отметил Вадим Закревский.

Что касается возможного импорта электроэнергии из Украины, то замминистра сообщил, что техническая возможность для этого присутствует, но нет договоренности по цене. "Если бы она была меньше, чем стоимость российской, то можно было бы импортировать из Украины", - пояснил он.

Говоря о перспективах экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС, Вадим Закревский напомнил о формировании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС, что создает хорошие предпосылки для поставок электроэнергии на экспорт. Вместе с тем вопрос поставок электроэнергии в европейские страны тоже актуален.

Отвечая на вопрос о переговорах по российскому газу, Вадим Закревский отметил, что они продолжаются на уровне вице-премьеров.