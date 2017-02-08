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БР новости

За год цены на молочную продукцию выросли на 1000 долларов США за тонну

08 февраля, 2017 г.

Алексей Жуков

Об этом свидетельствуют результаты очередной торговой сессии новозеландского молочного аукциона GlobalDairyTrade.

На торговой сессии 7 февраля индекс цен аукциона вырос на 1,3%. Он остается относительно стабильным уже два месяца. Средняя цена проданной молочной продукции достигла 3 537 долларов США/т и выросла на 20 долларов США/т по сравнению с торгами 17 января. Однако в сравнении с первой февральской сессией 2016 года средняя цена увеличилась более чем на 1200 долларов США/т.

На торгах 7 февраля индекс цен на сухое цельное молоко вырос всего на 1%. Средняя цена составила 3 314 долларов США/т. За год она выросла на 1362 доллара США/т.

Индекс СОМ поднялся также всего на 1% по сравнению с предыдущими торгами. Однако за год средняя цена сухого обезжиренного молока увеличилась на 816 долларов до 2 608 долларов США/т.

Самый впечатляющий рост в годовом исчислении показало масло, пишет БМБ. На торговой сессии 7 февраля его средняя цена была на 1 688 долларов США/т выше, чем год назад, или 4 593 долларов США/т. Рост цен на масло ускорился, так как по сравнению с торгами 17 января этого года, они выросли в среднем на 4,9%.

Сыр Чеддер подешевел. Его индекс снизился на 3,7%, а средняя цена составила 3 798 долларов США/т, что на без малого 1000 долларов больше, чем год назад.

Среди других результатов аукциона можно отметить рост цен на 4% на обезвоженный молочный жиро до 5 765 долларов США/т. На минувших торгах также заметно подорожала лактоза – на 12,4% до 910 долларов США/т, на 0,4% подешевел казеин до 6 445 долларов США/т, на 7,5% дешевле котировалась сухая пахта — по 2 254 доллара США/т.

В Беларуси продолжают действовать минимальные рекомендуемые экспортные цены от 1 декабря 2016 года:

  • СОМ «Экстра» рекомендуется экспортировать не дешевле 185 российских рублей/кг;
  • СОМ «Стандарт» - по 180 рублей,
  • СЦМ – по 240 рублей,
  • масло 72,5% жирности – по 335 рублей,
  • масло 82,5% жирности – по 365 рублей,
  • сыры до 45% жирности – по 285 рублей,
  • более 45% жирности – 290 рублей.

В сравнении с февралем прошлого года экспортные цены на СОМ выросли на 15-20 рублей, на СЦМ на 45 рублей, на масло — на 130 рублей/кг, на сыры — на 40 российских рублей/кг. 

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