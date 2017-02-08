За год цены на молочную продукцию выросли на 1000 долларов США за тонну

Алексей Жуков

Об этом свидетельствуют результаты очередной торговой сессии новозеландского молочного аукциона GlobalDairyTrade.

На торговой сессии 7 февраля индекс цен аукциона вырос на 1,3%. Он остается относительно стабильным уже два месяца. Средняя цена проданной молочной продукции достигла 3 537 долларов США/т и выросла на 20 долларов США/т по сравнению с торгами 17 января. Однако в сравнении с первой февральской сессией 2016 года средняя цена увеличилась более чем на 1200 долларов США/т.

На торгах 7 февраля индекс цен на сухое цельное молоко вырос всего на 1%. Средняя цена составила 3 314 долларов США/т. За год она выросла на 1362 доллара США/т.

Индекс СОМ поднялся также всего на 1% по сравнению с предыдущими торгами. Однако за год средняя цена сухого обезжиренного молока увеличилась на 816 долларов до 2 608 долларов США/т.

Самый впечатляющий рост в годовом исчислении показало масло, пишет БМБ. На торговой сессии 7 февраля его средняя цена была на 1 688 долларов США/т выше, чем год назад, или 4 593 долларов США/т. Рост цен на масло ускорился, так как по сравнению с торгами 17 января этого года, они выросли в среднем на 4,9%.

Сыр Чеддер подешевел. Его индекс снизился на 3,7%, а средняя цена составила 3 798 долларов США/т, что на без малого 1000 долларов больше, чем год назад.

Среди других результатов аукциона можно отметить рост цен на 4% на обезвоженный молочный жиро до 5 765 долларов США/т. На минувших торгах также заметно подорожала лактоза – на 12,4% до 910 долларов США/т, на 0,4% подешевел казеин до 6 445 долларов США/т, на 7,5% дешевле котировалась сухая пахта — по 2 254 доллара США/т.

В Беларуси продолжают действовать минимальные рекомендуемые экспортные цены от 1 декабря 2016 года:

СОМ «Экстра» рекомендуется экспортировать не дешевле 185 российских рублей/кг;

СОМ «Стандарт» - по 180 рублей,

СЦМ – по 240 рублей,

масло 72,5% жирности – по 335 рублей,

масло 82,5% жирности – по 365 рублей,

сыры до 45% жирности – по 285 рублей,

более 45% жирности – 290 рублей.

В сравнении с февралем прошлого года экспортные цены на СОМ выросли на 15-20 рублей, на СЦМ на 45 рублей, на масло — на 130 рублей/кг, на сыры — на 40 российских рублей/кг.