Белорусские банки перейдут на использование международных номеров счета и банковского идентификационного кода 4 июля

Среда
8 февраля 2017
09:52
№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9178
EUR 2.0481
RUB .032409
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
08 февраля, 2017 г.
До указанной даты сохраняется использование действующих номеров счетов и идентификационных кодов банков.
Нацбанк сообщает, что продолжается работа к переходу на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code).
Банки с 1 декабря 2016 года начали одновременно открывать новые счета юридических и физических лиц банки с традиционными (13-разрядными) номерами и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря 2016 г.
В соответствии с требованиями законодательства изменение номеров счетов потребует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.
С 4 июля 2017 г. банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.
Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)
Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest
В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.
Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения