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БР новости

Белорусские банки перейдут на использование международных номеров счета и банковского идентификационного кода 4 июля

08 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

До указанной даты сохраняется использование действующих номеров счетов и идентификационных кодов банков.

Нацбанк сообщает, что продолжается работа к переходу на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code).

Банки с 1 декабря 2016 года начали одновременно открывать новые счета юридических и физических лиц банки с традиционными (13-разрядными) номерами и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря 2016 г.

В соответствии с требованиями законодательства изменение номеров счетов потребует изменения  действующих договоров юридических и физических лиц с банками. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.

С 4 июля 2017 г. банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

 

 

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