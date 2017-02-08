Государственная инвестиционная программа на 2017 год оказалась «засекреченной»

Валерий Алексеев

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован Указ президента №37 от 3.02.2017 года «Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год»

Согласно тексту документа текст госпрограммы не рассылается. Также в указе содержатся поручения Совмину довести программу до исполнителей и заинтересованных, принять иные меры по ее реализации. Контроль за выполнением инвестиционной госпрограммы возложен на КГК.

Как сообщала пресс-служба президента в день подписания указа, в программу включен 91 объект. Объем финансирования составит 397,45 млн. долларов, из которых государственные капвложения составят 110,48 млн, средства фонда нацразвития — 110,09 млн, резервного фонда президента – 62,77 млн., республиканского дорожного фонда – 54,41 млн, средства на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) - 41,7 млн рублей.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта.



В соответствии с Программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в г.Островце, лыжероллерной трассы в г.Городке, общежития малосемейного типа в г.Добруше, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Ранее была опубликована инвестиционная программа Минска, в которой приведен полный перечень включенных объектов.