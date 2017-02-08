Сборы с «тунеядцев» увеличились до 13,4 млн рублей

Алексей Иванов

Налоговые органы продолжают рассылать извещения о необходимости уплатить сбор на финансирование госрасходов предусмотренный Декретом президента об искоренении социального иждивенчества.

Из 470 тыс. разосланных извещений, сбор уплатить 44,5 тыс человек. В это количество входят и те, кто внес его добровольно, получив скидку в 10%. Всего собрано 13,4 млн. рублей, передает БЕЛТА со ссылкой на МНС.

Срок уплаты сбора истекает 20 февраля 2017 года. За его неуплату предусмотрены санкции в виде штрафа или административного ареста.

Тем временем в Беларуси идет сбор подписей за отмену декрета. В прошлую пятницу президент Беларуси высказался в защиту декрета, заявив, что нужно подождать и посмотреть, как он будет работать. При этом Лукашенко не исключил его отмены.