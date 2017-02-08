Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Сборы с «тунеядцев» увеличились до 13,4 млн рублей

08 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Налоговые органы продолжают рассылать извещения о необходимости уплатить сбор на финансирование госрасходов предусмотренный Декретом президента об искоренении социального иждивенчества. 

Из 470 тыс. разосланных извещений, сбор уплатить 44,5 тыс человек. В это количество входят и те, кто внес его добровольно, получив скидку в 10%. Всего собрано 13,4 млн. рублей, передает БЕЛТА со ссылкой на МНС.

Срок уплаты сбора истекает 20 февраля 2017 года. За его неуплату предусмотрены санкции в виде штрафа или административного ареста.

Тем временем в Беларуси идет сбор подписей за отмену декрета. В прошлую пятницу президент Беларуси высказался в защиту декрета, заявив, что нужно подождать и посмотреть, как он будет работать. При этом Лукашенко не исключил его отмены. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Россия не уведомляла Беларусь о сокращении поставок нефти до 12 млн. т (Алексей Иванов, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Беларусбанк привлечет внешний займ Госбанка развития Китая в $100 млн (, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

У нас расхождений с МВФ почти никаких нет — Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Данкверт ответил на угрозы Лукашенко (Валерий Алексеев, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах» (TUT.BY, 3 (1233) 28 января - 3 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Все новости

Архив